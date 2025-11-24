Přesně před dvěma lety se poprvé objevila zpráva, že do Česka přichází vyhlášený americký řetězec Five Guys, který se proslavil svými hamburgery, hranolky a mléčnými koktejly. Češi na takové zprávy slyší, jak už se předtím ukázalo u první místní pobočky konkurenčního Popeyes, před kterou dlouho stály fronty.
Očekávání u Five Guys je možná ještě větší, jenže přípravy na otevření restaurace v budově Máj na Národní třídě se zadrhly a celý příběh nabral zajímavou byznysovou zápletku.
Co se dočtete dál
- Jaké je datum otevření prvního českého Five Guys v Máji.
- Kolik tam bude stát nejlevnější burger i nejdražší menu.
- Bude restaurací Five Guys v Česku více.
- O jakých dalších fastfoodových značkách franšízant přemýšlí.
