Za čtyři měsíce by se měla v Praze na Václavském náměstí otevřít první prodejna fastfoodového řetězce Popeyes, který se svými kuřecími křidélky a sendviči přichází do Česka konkurovat zavedené trojici McDonald’s, KFC a Burger King. Zatímco na svém domácím trhu ve Spojených státech jsou tyto restaurace s rychlým občerstvením jedny z mnoha, u nás jsou zcela dominantními hráči. Jejich hegemonii by kromě Popeyes mohly narušit nové značky.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se