Americký řetězec McDonald’s má v Česku všechny pobočky v rukou franšízantů. Na chod 129 poboček s rychlým občerstvením dohlíží z centrály jako provozní ředitel Jaroslav Sedláček. Kromě toho, aby všechno šlapalo, má na starosti i výběr nových podnikatelů, kteří by pro řetězec restaurace provozovali. A budou potřeba. Sedláček hlásí, že do dvou let chce v Česku otevírat patnáct nových poboček ročně. Takovým tempem nepřibývaly v zemi ani v boomu 90. let, kdy do země značka vstoupila. Od roku 1992 do začátku nového milénia přidala 48 restaurací.

Sedláček má nyní v tréninku tři až čtyři nové kandidáty na podnikání s McDonald’s. „Franšízing je v Česku na vzestupu, ať už jde o gastronomii a naši přímou nebo nepřímou konkurenci, nebo o benzinové stanice, reality a další. Je to budoucnost a vítězství pro obě smluvní strany. Navíc stále dorůstá generace, pro kterou je franšízing přitažlivější,“ říká v rozhovoru s HN Sedláček. Firma má ale na zájemce přísné požadavky.

Celkově loni do všech restaurací řetězce v zemi přišlo 53,5 milionu lidí, tedy meziročně o tři miliony více. To se podepsalo i na tržbách. McDonald’s uvedl, že mu loni rostly tržby o více než 11 procent, což je podle informací HN přes 10,5 miliardy korun. Neroste ale jen značka se zlatými oblouky v logu, posiluje i konkurence v podobě KFC, Burger Kingu, navíc do země vstupuje řada dalších značek. Růst fastfoodu může částečně jít proti trendu zdravého stravování. S tím Sedláček nesouhlasí, jeho firma už prý není symbolem něčeho nezdravého.



