Děti v Česku za sebou mají první polovinu letních prázdnin. Pracující rodiče školkových dětí naopak už pět týdnů hrají pomyslný kalendářní tetris, aby o ně zajistili nepřetržitou péči. Velká část „státních“ – tedy obcemi zřizovaných – mateřských škol totiž na dva měsíce zavírá. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v období července a srpna neplatí povinnost předškolního vzdělávání. Ředitelé škol tak mohou provoz omezit nebo přerušit. Důvodů, proč se tak děje, je hned několik. Často se toto období využívá pro plánované údržby nebo rekonstrukce a pedagogičtí pracovníci také čerpají dovolené.

Dovolenou během letních prázdnin bezpochyby čerpají i rodiče. Nicméně i kdyby si každý z rodičů dítěte vybral zákonem garantovanou dovolenou ze zaměstnání k tomu, aby se o dítě postaral, stejně jim to nebude stačit. Letošní prázdniny totiž trvají dlouhých devět týdnů. Ne každé zaměstnání však umožňuje vybrat si takto dlouhé volno v kuse. A v neposlední řadě by to znamenalo, že si nevyberou už žádný den ve zbytku roku.

Jaké možnosti tedy rodiče mají?

