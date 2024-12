Každý chce vychovat emočně stabilní a úspěšné dítě, které se nezalekne nástrah dnešní doby a prožije šťastný život. Jenže i když se rodiče snaží dělat pro své potomky to nejlepší, skutečně jim pomáhají, nebo jim nevědomky život ztěžují? Počkat, až si dítě obuje boty, i když mu to trvá dlouho, je prvním krokem. Jaký je další? O tom, co pomáhá dětem budovat odolnost i jaké chyby rodiče nejčastěji dělají, mluví v rozhovoru s HN Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol, která se dlouhodobě zabývá tématem odolnosti dětí.

S dětmi pracujete 15 let. Pozorujete za tu dobu nějaké změny v jejich chování?

Děti se zas tak moc nemění, ale dělá to společnost, rodiče a jejich potomci se přizpůsobují. Je to prastarý princip přežití. Nejvíce to pozoruji na tempu, v jakém svět běží. Zrychluje se a největší hodnotou je čas, který můžeme dát sami sobě a svým dětem. Projevuje se to třeba tím, že není čas chodit pěšky, není čas na vaření nebo společnou péči o domácnost. Děti nejsou u dříve běžných činností a svět je pro ně nepřehledný a komplikovaný.

