Rozpočet bez soucitu, škrty národních dotací zničí život hasičům či naději na dostupné bydlení, ten či onen ministr dostal stopku a nemůže přidat státním zaměstnancům a školství přijde o peníze, přitom má jít o prioritu.

Sestavování rozpočtu v letošním roce, které se stejně jako loni odehrává v přísném utajení, doprovází ještě větší podezírání než v roce 2024. V podstatě se zdá, že se na Česko valí z pražské Letenské ulice, kde finance sídlí, hotový armagedon.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak probíhá sestavování rozpočtu na rok 2026?
  • Jaké novinky resort financí chystá?
  • Jak to celé nakonec dopadne?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.