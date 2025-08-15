Rozpočet bez soucitu, škrty národních dotací zničí život hasičům či naději na dostupné bydlení, ten či onen ministr dostal stopku a nemůže přidat státním zaměstnancům a školství přijde o peníze, přitom má jít o prioritu.
Sestavování rozpočtu v letošním roce, které se stejně jako loni odehrává v přísném utajení, doprovází ještě větší podezírání než v roce 2024. V podstatě se zdá, že se na Česko valí z pražské Letenské ulice, kde finance sídlí, hotový armagedon.
Co se dočtete dál
- Jak probíhá sestavování rozpočtu na rok 2026?
- Jaké novinky resort financí chystá?
- Jak to celé nakonec dopadne?
