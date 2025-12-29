Schodek státního rozpočtu na letošní rok se k 19. prosinci přiblížil 275 miliardám korun. Dodržení plánovaného celoročního schodku 241 miliard je nepravděpodobné, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
V listopadu se podle ministerstva financí schodek prohloubil o 49,3 miliardy korun a vzrostl na 232,4 miliardy korun. Byl to nejnižší deficit za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka.
Bývalý ministr financí Stanjura k výsledkům za listopad řekl, že dosluhující vláda předá nynější vládě ANO, SPD a Motoristů rozpočet v mnohem lepší kondici, než v jaké ho přebírala. Poukazoval přitom na to, že v porovnáním s posledním rozpočtem předcházející vlády z roku 2021 je letošní průběžný výsledek na konci listopadu lepší o zhruba 170 miliard korun, což připsal úspěšné konsolidaci a rozpočtové disciplíně.
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala uvedl v prosinci k pololetnímu hospodaření státního rozpočtu, že podoba schváleného rozpočtu neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie jsou podle něj podhodnocené, a naopak odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnocené. Navzdory určité konsolidaci veřejných financí stále roste státní dluh i výdaje na jeho obsluhu. Podle tehdejšího vyjádření ministerstva financí však nejistoty na straně příjmů a výdajů při sestavování rozpočtu panují vždy a jejich velikost se mění v závislosti na řadě vnějších faktorů.
Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covid‑19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist