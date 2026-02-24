Český prezident má jen malou možnost ovlivnit podobu zákonů. Jeho případné veto může sněmovna zvrátit snadněji, než by plynulo ze samotné logiky parlamentní demokracie. K přehlasování veta stačí sněmovně jen 101 hlasů, což každá nerozložená kolice dá bez potíží dohromady. Zvlášť v situaci, kdy jde o zákon umožňující vládě zbavit se okovů v podobě rozpočtového provizoria vzniklého kvůli tomu, že rozpočet nebyl přijat včas. Veto „zákonu roku“ by tak bylo jen gesto, což je jeden z důvodů, proč ho předchozí hlavy státu i ta současná na řádný rozpočet (novela byla v jednom případě výjimkou) nikdy neuplatnily.
I gesto má v mezních situacích svou cenu. Ovšem prezident Petr Pavel se dopředu zavázal, že ho neudělá, i když letošní rozpočet poruší zákon. Proč dává vládě takový bianko šek, doprovozený navíc zdůvodněním, ze kterého fakticky plyne, že rozpočet nebude vetovat nikdy?
Co se dočtete dál
- Jak vidí prezidnt svou roli při schvalování rozpočtu?
- Co z toho plyne pro zbytek jeho mandátu?
- Proč je Hrad ve věci rozpočtu tak bezzubý?
