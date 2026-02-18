Česko bude letos hospodařit s plánovaným schodkem 310 miliard korun. Poslanci schválili v prvním čtení rozpočet předložený ministryní financí Alenou Schillerovou. Jeho deficit je nejen o 24 miliard vyšší, než jaký navrhoval exministr Zbyněk Stanjura, ale zejména o 63 miliard překračuje schodek povolený zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Vláda za to čelí kritice od opozice, ekonomů i členů Národní rozpočtové rady.
Datová redakce Hospodářských novin u této příležitosti porovnala do největšího možného detailu tři poslední návrhy státního rozpočtu – Schillerové pro letošní rok, verzi jejího předchůdce v ministerském křesle Stanjury pro rok 2026 i ten, podle kterého hospodařilo Česko v minulém roce. Kde všude Schillerová oproti Stanjurovi přidávala a kde ubírala?
Co se dočtete dál
- Komu Schillerová přidala proti Stanjurově návrhu nejvíc a komu naopak nejvíc sebrala?
- Která ministerstva si oproti minulému roku polepší nejvýrazněji, a která budou muset šetřit?
- Proklikejte si interaktivní infografiku s podrobnými výdaji kapitol i podkapitol státního rozpočtu za roky 2026 a 2025.
