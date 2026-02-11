Sněmovna začala probírat návrh rozpočtu na letošní rok. Přestože se na jeho prvním projednávání rozhoduje jen o příjmech a výdajích státu, a tedy i o celkovém deficitu rozpočtu, v kuloárech už se řeší pozměňovací návrhy k dílčím kapitolám v rozpočtech jednotlivých resortů. Jeden z nich má zabránit ořezání peněz na práci s dětmi téměř o 50 milionů korun v kapitole ministerstva školství. To by podle organizací v České radě dětí a mládeže (ČRDM) znamenalo likvidaci dlouhodobě funkční práce s dětmi. Přitom v jiných oblastech, například v dopravě, chce vláda vylepšovat rozpočty o miliardy korun.
Co se dočtete dál
- Na co poukazují dětské spolky a kluby.
- Proč považují ořezání peněz za nebezpečné.
- Jak to vidí ministr školství Robert Plaga.
- Co požadují organizace pro práci s dětmi.
