V Houstonu je dvojnásobek lidí, kteří prodávají nemovitost, oproti těm, kteří chtějí nakupovat. Ještě větší převis nabídky hlásí třeba Miami nebo Austin. Když se dnes český realitní investor dívá na mrazivá čísla přicházející z USA, necítí se zrovna komfortně. Má totiž ještě dobře v paměti hypoteční krizi, která se následně přelila v celosvětovou hospodářskou krizi a pocítilo ji i Česko. Na klidu nepřidává fakt, že české reality jsou nejdražší v historii a patří k nejméně dostupným v celé Evropě. Zjistili jsme, co se to v USA děje a zda je to předehra průšvihu.
Co se dočtete dál
- Proč se v USA tak prudce mění situace na nemovitostním trhu.
- Jak velké je riziko, že tamní situace ovlivní český realitní trh jako v minulosti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.