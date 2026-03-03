Ministr zahraničí Petr Macinka je v podstatě přerostlé dítě permanentně žadonící o pozornost. Takže mu ji dopřejme, byť z toho tentokrát úplně radost mít nebude. Skrze poslední trollingové číslo, které si ve sněmovně zinscenoval, se mu povedl parádní výstřel do vlastních řad. Nechtěně upozornil na podstatu vládnutí koalice ANO, Motoristů a SPD, která věru hezká není.
O co šlo: Macinka v průběhu projevu prezidenta Petra Pavla v poslanecké sněmovně ostentativně listoval zažloutlým výtiskem normalizačního Rudého práva. Dal si přitom záležet, aby tato čtenářská aktivita nikomu neunikla. A vzhledem k tomu, že sedí za řečnickým pultíkem přímo v záběru kamer, dosáhl svého. Jeho rekvizity si všimli všichni.
Co se dočtete dál
- Jak Macinka mířil na prezidenta, ale trefil Andreje Babiše.
- Čím připomíná současné vládnutí dobu před rokem 1989.
- Za co můžeme Macinkovi, mávajícímu Rudým právem, objektivně poděkovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.