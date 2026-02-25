Ministr zahraničí Petr Macinka sklidil asi vůbec poprvé nadšený potlesk i od odpůrců. Jeho dva projevy v OSN k výročí ruského útoku na Ukrajinu, nejdříve na Valném shromáždění, poté na Radě bezpečnosti, byly nekompromisní. Bez jakékoli relativizace se tvrdě pustil do Ruska, které jako jediné podle něj může válku ukončit. K potlesku Macinkovi se samozřejmě lze připojit. Je skvělé, že řekl to, co řekl.
Otázkou ovšem je, do jaké míry jsou jeho slova v souladu s praktickou politikou. A jestli nezůstane jen u nich.
Co se dočtete dál
- Co řekl Petr Macinka ve dvou projevech v OSN na adresu Ruska.
- Čím mohl být jeho náhlý příklon k „hodnotám“ motivován.
- Je to skutečně důkaz radikálnější „proukrajinské“ politiky, než vláda zastávala dosud.
