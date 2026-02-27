Z předvolební kampaně ANO a Motoristů by člověk snadno nabyl dojmu, že se dnešní koalice bude zaměřovat na dramatické změny v hospodářské politice po vládě Petra Fialy. Je ale vidět opak – spíše klid a vlastně pokračování v přijímání podobných principů ekonomické politiky.
Vyčnívá z toho jen nynější rušení Národní ekonomické rady vlády známé jako NERV. Ministryně financí Alena Schillerová tím ničí instituci, která je nejen zdrojem určité expertizy, ale hlavně expertizy, která je nezávislá – tedy není spojena s žádnou politickou stranou.
Co se dočtete dál
- Jaké budou dopady zrušení NERV na kvalitu hospodářské politiky.
- Máme v Česku dostatek think-tanků?
- Potřebuje vláda nezávislou ekonomickou expertizu?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.