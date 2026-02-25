Poslední pokus o reformu českého vysokého školství se uskutečnil před dvaceti lety. Narýsovala ji Bílá kniha terciárního vzdělávání. Následně Topolánkova vláda zavázala ministry školství a práce předložením věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání a finanční pomoci studentům. Poté se nad vším zavřela voda.
Reformní ambice deklaruje až teď nová vláda ve dvou dokumentech: v Hospodářské strategii a Programovém prohlášení. Oba používají podobný jazyk, ale liší se v identifikaci problémů, cílech a záměrech.
