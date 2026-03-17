Slovenská ekonomika má mimořádně křehkou kondici. Jsme svědky souběhu slabého ekonomického růstu, zvýšené inflace a citelného útlumu domácí poptávky. Nejde o izolovaný výkyv, ale o kombinaci faktorů, které se bohužel vzájemně posilují. Meziroční růst HDP dosahuje pouze jednoho procenta. To už sice není tempo, které „koketuje“ se stagnací, ale je výrazně pod úrovní, která by umožnila generovat silnější růst mezd, investic či zaměstnanosti.
Ekonomika tak ztrácí dynamiku, ale vláda konsoliduje a tato „omluvenka“ je podstatná. Je možné, že pokud bude Ficův kabinet disciplinovaně snižovat schodky rozpočtů, nůžky mezi trendem českých a slovenských veřejných financí se budou rozevírat velmi rychle.
Slovenské domácnosti čelí pokračující erozi kupní síly. V prostředí pomalého růstu HDP se tím zvyšuje riziko scénáře blízkého stagflaci, tedy situaci, kdy ekonomika stagnuje, zatímco cenová hladina tlačí na rodinné rozpočty. Maloobchodní tržby v lednu meziročně klesly o 3,7 procenta a dlouhodobě se pohybují spíše v červených číslech.
Na druhé straně tu však máme konsolidační balíčky. Slovensko zpřísnilo daňovou progresi, zvedlo DPH a spotřební daň, zavedlo nové daně v čele s tzv. transakční daní, dále zvyšuje odvody zdravotního a sociálního pojištění a zrušilo některé státní svátky. Takto tvrdé dupnutí na brzdu je pro řadu zemí nepředstavitelné.
Česká, polská i maďarská inflace mají sestupnou trajektorii, ale slovenské ceny v únoru vzrostly o 3,7 procenta. Tamní spotřebitelská důvěra klesá na minus 25 bodů, což není dlouhodobě ničím výjimečným. „Pacient“ je zatím v začarovaném kruhu slabé důvěry, která tlumí spotřebu, ta snižuje růst a nízký růst zpětně prohlubuje nejistotu.
Celkový obraz slovenské ekonomiky je znepokojivý, ale výchozí pozice byla velmi složitá. Pokud vláda vytrvá v konsolidaci a pokud nepřežene štědrost sociálního systému, klopýtající Slovensko může být během pár let státem s nejzdravějšími veřejnými financemi ve V4.
