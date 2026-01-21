Nová slovenská legislativa, která kriminalizuje zpochybňování poválečných Benešových dekretů, vyvolala mezi etnickými Maďary pobouření. Novela trestního zákona, která byla podepsána těsně před Vánocemi, zavádí až šestiměsíční trest odnětí svobody pro ty, kteří zpochybňují především německé nebo maďarské dekrety o znárodnění majetku vydané poválečným Československem.
Bratislava zjevně stupňuje svou protimaďarskou politiku. Zdrženlivá reakce Budapešti naznačuje, že ochrana etnických Maďarů i na Slovensku se stala pro Viktora Orbána citlivou záležitostí. Právě tito voliči totiž mohou opět rozhodnout o výsledku příštích maďarských voleb.
Co se dočtete dál
- Jak přesně novela slovenského trestního zákona trestá zpochybňování Benešových dekretů.
- Jak reagovala maďarská menšina na Slovensku.
- Jaké politické motivace vedly Roberta Fica k prosazení novely.
