Na začátku druhého lednového týdne zasypaly Maďarsko přívaly sněhu a znatelně přituhlo. Zakladatel a šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar se ve středu na sociálních sítích nechal vyfotit, jak lopatou odklízí sníh z autobusové zastávky. Vyzval přitom všechny kandidáty strany pro letošní parlamentní volby, aby udělali totéž. O tři hodiny později ohlásil zastavení volební kampaně a rozvoz dřeva potřebným, například v jednom z nejchudších okresů Nógrád, asi hodinu jízdy autem na severovýchod od Budapešti.

Přesně takové kroky na venkově spolu se slabým výkonem ekonomiky přispívají k tomu, že Tisza zatím v průzkumech poráží vládní stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána. Volby se rozhodují mimo velká města, kde už měsíce vede Magyar a jeho hnutí neúnavnou kampaň. V průběhu celého roku 2025 měla Tisza v různých průzkumech náskok kolem sedmi až deseti procentních bodů. Ke konci roku 2025 se ale náskok začal trochu zmenšovat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká většina je potřeba k porážce Fideszu.
  • Co za témata Maďary opravdu zajímají.
  • Do jakého bláta může Babiš u svých spojenců stoupnout.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.