Ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska pořád nic neteče, i když by levná ruská ropa v dnešní době prudce rostoucích cen kvůli válce v Perském zálivu měla cenu zlata. Místo toho si skutečné zlato spolu s hotovostí, kterou při nedávné akci ukrajinské bance zabavil maďarský stát, nechala vláda v Budapešti jako svého druhu rukojmí pro vyjednávání právě o spuštění ropovodu.
Premiér Viktor Orbán využívá Ukrajinu jako vnějšího nepřítele v kampani před volbami, které se mají konat 12. dubna. Napětí mezi Kyjevem a Budapeští se vyhrotilo po osobních invektivách obou lídrů, prezidenta Volodymyra Zelenského a premiéra Orbána, minulý týden. Ukrajinci navíc pořád odmítají inspekci údajně poškozeného ropovodu misí Evropské unie, což požadují Slováci a Maďaři.
Co se dočtete dál
- Proč jsou Ukrajinci a Maďaři ve sporu.
- Jakou roli hraje v kampani Rusko.
- K jakým historickým paralelám se odvolává opozice.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.