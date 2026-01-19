Země střední a východní Evropy mohou v letošním roce zazářit. Očekává se, že jejich ekonomiky porostou rychleji než mnohé západoevropské státy, což by se mohlo pozitivně projevit i na regionálních akciových trzích. Zeptali jsme se odborníků, který z nich v současnosti vnímají jako nejperspektivnější.
Co se dočtete dál
- Jaké akciové trhy by mohly být v regionu východní a střední Evropy nejatraktivnější.
- Co může pomoci k růstu akciových trhů v Česku, Polsku nebo Maďarsku.
- Jaké akcie firem mají podle odborníků největší potenciál.
