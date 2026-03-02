Izrael, ve spolupráci s USA, je opět ve válce s Íránem. Navazuje tak na dvanáctidenní červnový konflikt, během nějž bylo zabito několik vysokých vojenských představitelů režimu, napadeni jaderní vědci a výrazně poškozena jaderná i vojenská infrastruktura země. Už červnová válka ukázala, že Íránem dlouhá léta budovaná strategie odstrašování přestává fungovat.

Írán patří k nejvýznamnějším aktérům Blízkého východu nejen svou velikostí a populací, ale především geografickou polohou. Kontroluje severní pobřeží Hormuzského průlivu – úzkého hrdla, kterým v mírových dobách prochází zhruba pětina světové spotřeby ropy. Írán je navíc energetickou velmocí s jednou z největších zásob ropy a plynu na světě. Rozlehlé území, hornatá topografie i dlouhé pobřeží mu poskytují značnou strategickou hloubku.

Šíitský islamistický režim se definoval jako mocnost odporu proti Spojeným státům a jejich regionálním spojencům, zejména Izraeli a Saúdské Arábii. Vědom si slabších konvenčních kapacit postavil svou bezpečnostní doktrínu na asymetrii. Koncept „mozaikové obrany“ předpokládal decentralizovanou, dlouhodobou a opotřebovávací válku, která by útočníka odradila vysokými náklady. Cílem nebylo rychlé vítězství, ale učinit případný útok politicky i ekonomicky neúnosným. I proto nelze předpokládat, že by se kdokoliv, včetně USA, pokusil o pozemní útok na Írán.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak červnová dvanáctidenní válka poškodila íránský jaderný program.
  • Proč íránská strategie "mozaikové obrany" a systém odstrašování přestávají fungovat.
  • Jak izraelské zpravodajské infiltrace a cílené zásahy ovlivnily vedení íránského režimu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.