Na světě není mnoho burz, které v roce 2025 přinesly investorům tolik radosti jako ta pražská. Akciový trh v České republice má za sebou výjimečný rok. Index PX-TR, který ukazuje výkonnost akciových titulů na pražské burze včetně vyplacených dividend, v roce 2025 vzrostl přibližně o 60 procent. To index řadí mezi světovou špičku. Také rok 2026 může být pro české akcie v mnoha ohledech zajímavý.
Co se dočtete dál
- Jak si povede pražská burza v roce 2026?
- Co by jí mohlo hrát do karet?
- Jakým akciím by se mohlo dařit?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.