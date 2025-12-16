Akciové trhy v posledních letech nadprůměrně rostly, mnohé známé akcie se ale zdají být až příliš drahé a příležitosti k investování už nemusí být na první pohled tak zřetelné. Inspiraci, kam investovat, nabídl jako každý rok prestižní americký týdeník. V letošním roce jeho top 10 akcií výrazně překonalo index S&P 500. Podívali jsme se proto, co doporučuje pro rok 2026.
Co se dočtete dál
- Které akcie týdeník vybral loni?
- Jaké akcie mohou být pro rok 2026 zajímavé?
- Proč se do nich může vyplatit investovat?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.