Wall Street je v posledních letech pohlcená příběhem o umělé inteligenci, která má proměnit ekonomiku Spojených států podobně jako industriální revoluce. Odpovídá tomu také všeobecný zájem o společnosti, které jsou do rozmachu AI zapojené a profitují z něj. Velké technologické giganty, jako Nvidia nebo Microsoft, mají dnes více než třetinovou váhu v akciovém indexu S&P 500, který se často používá jako ukazatel výkonnosti amerického akciového trhu. Za poslední tři roky díky jejich výraznému příspěvku vzrostl tento index zhruba o 65 procent. AI ale nestimuluje jen akciový trh v USA. V jedné zemi investoři díky rozmachu umělé inteligence vydělávají ještě více. A nejde o Čínu ani Japonsko.
Co se dočtete dál
- Která země je teď pro akciové investory zlatý důl.
- Proč rostou tamní akcie o stovky procent.
- Jaké firmy jsou nejvyhledávanější.
