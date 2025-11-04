Pokud se nějaké dvě firmy dají označit za dosavadní vítěze AI revoluce, jsou to zřejmě společnosti Palantir a Nvidia. Z výrobce grafických čipů se stala během pár let nejhodnotnější firma na světě, jejíž tržní kapitalizace se dostala už nad pět bilionů dolarů. Také Palantir, který využívá AI k analýze dat v oblasti bezpečnosti, během posledních let v tržní kapitalizaci výrazně narostl. V současnosti je jeho hodnota na burze zhruba 490 miliard dolarů.
Podobně jako v případě Nvidie na tom držitelé akcií vydělali pořádný balík peněz. Loni se cenné papíry této firmy zhodnotily z celého indexu S&P 500 nejvíce – o zhruba 340 procent. A letos už si připsaly zhodnocení o více než 170 procent. Někteří ale považují současný stav za neudržitelný a věří, že se akcie těchto dvou společností v blízké budoucnosti výrazně propadnou. Je mezi nimi také známé jméno, které dokázalo vydělat na prasknutí nemovitostní bubliny v roce 2007.
Co se dočtete dál
- Kdo a proč se pustil do shortování akcií Palantiru a Nvidie.
- Kolik peněz vsadil na jejich pokles.
- Proč může být Palantir nejpředraženější firma v historii.
