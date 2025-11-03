Závod o prvenství v AI pokračuje nejen mezi USA a Čínou, ale také mezi jednotlivými technologickými firmami ve Spojených státech. Jejich výsledky a velké investice do umělé inteligence přiživují optimismus ohledně budoucnosti AI a velkou měrou přispívají k růstu akciového trhu v USA. Index S&P 500, který zahrnuje 500 největších společností, vzrostl letos zhruba o 19 procent a míří k dalšímu silnému roku. Velké technologické tituly na to mají stále větší vliv. Váha v indexu takzvané velkolepé sedmičky přesáhla v říjnu už 37 procent. Výsledky technologických firem jako Microsoft, Meta, Alphabet a Amazon minulý týden ale ukázaly, že se přístup k nim může rychle změnit.
Co se dočtete dál
- Čemu by měli investoři věnovat pozornost.
- Proč to může mít vliv na růst akcií do budoucna.
- Jak pomáhá technologickým firmám cirkulární financování.
