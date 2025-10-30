Výsledková sezona přinesla nejlepší historické čtvrtletí technologické společnosti Alphabet, do níž patří i Google. Firma ve třetím čtvrtletí roku 2025 zaznamenala obrat ve výši 102,3 miliardy dolarů (přibližně 2,13 bilionu korun), což představuje meziroční růst o 16 procent.
Hlavní zdroj růstu se skrývá v oblasti umělé inteligence, která pomohla vyšším tržbám u cloudových služeb a zvýšila i příjmy z předplatného díky vyššímu počtu uživatelů dražší varianty služby Google AI Pro a Google AI Ultra.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí investice do budování dalších datových center a výroby AI čipů.
- Jak je na tom Google ve srovnání s OpenAI v počtu uživatelů své umělé inteligence Gemini.
- Co rekordní výsledky Googlu ovlivnilo negativně.
