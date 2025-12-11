Rychlý vývoj technologií spjatých s umělou inteligencí mají kromě pozitiv i svou stinnou stránku. Jde zejména o internetové podvody, jejichž četnost se každoročně zvyšuje a právě AI výrazně přispívá k jejich neustálému zdokonalování.
Cílem podvodníků bývá získat citlivá data lidí, která pak v kombinaci s nejrůznějšími formami manipulací využijí k odčerpání jejich finančních prostředků. K tomu útočníci ve velké míře používají také jména známých tváří a firem. V poslední době si k získání důvěry obětí oblíbili například jednoho z nejbohatších Čechů, miliardáře Daniela Křetínského, a jeho Energetický a průmyslový holding (EPH).
Co se dočtete dál
- Jak podvodníci zneužívají značku iDnes a EPH Daniela Křetínského.
- Jak snadno dnes AI vytvoří falešný web a kolik takových falešných stránek denně vzniká.
- Proč Meta a Google nedokážou zastavit všechny podvodné reklamy a jak velké příjmy z nich plynou.
- Jaké triky útočníci používají při telefonátech a jak ověřit, že nabídka skutečně pochází od firmy, na kterou se odkazuje.
