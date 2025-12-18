Internetové podvody v posledních letech válcují Česko a úměrně s nimi roste i počet případů, kdy pachatelé chtějí své peníze takzvaně vyprat. Čerstvé statistiky policie ukazují, že za prvních 10 měsíců roku došlo k bezmála 1500 případů úmyslné nebo nedbalostní legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle Nejvyššího státního zastupitelství je pak v této souvislosti stíháno 831 osob, z nichž velká část jsou tzv. bílí koně. Nejčastěji jde o cizince a také mladší lidi – buď ty, kteří jsou v ekonomické nouzi, nebo studenty hledající snadné přivýdělky v rámci brigády.
Co se dočtete dál
- Jak přesně vypadá nelegální činnost těchto bílých koní.
- Kolik hrozí těmto lidem, kteří ať už úmyslně, anebo z nedbalosti páchají trestnou činnost.
- Kam podvodníci peníze převádějí a proč je jejich návrat po pár minutách prakticky nemožný.
- Jakou zbraň proti kyberpodvodníkům banky vytvářejí a kdy bude spuštěna.
- Jak má fungovat nový bankovní systém Safe-D a proč jeho spuštění brzdí zákonodárci.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.