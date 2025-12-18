Internetové podvody v posledních letech válcují Česko a úměrně s nimi roste i počet případů, kdy pachatelé chtějí své peníze takzvaně vyprat. Čerstvé statistiky policie ukazují, že za prvních 10 měsíců roku došlo k bezmála 1500 případů úmyslné nebo nedbalostní legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle Nejvyššího státního zastupitelství je pak v této souvislosti stíháno 831 osob, z nichž velká část jsou tzv. bílí koně. Nejčastěji jde o cizince a také mladší lidi – buď ty, kteří jsou v ekonomické nouzi, nebo studenty hledající snadné přivýdělky v rámci brigády.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak přesně vypadá nelegální činnost těchto bílých koní.
  • Kolik hrozí těmto lidem, kteří ať už úmyslně, anebo z nedbalosti páchají trestnou činnost.
  • Kam podvodníci peníze převádějí a proč je jejich návrat po pár minutách prakticky nemožný.
  • Jakou zbraň proti kyberpodvodníkům banky vytvářejí a kdy bude spuštěna.
  • Jak má fungovat nový bankovní systém Safe-D a proč jeho spuštění brzdí zákonodárci.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.