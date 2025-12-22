Přes 70 procent malých a středních firem a podnikatelů v Česku bude mít za letošní rok meziročně lepší nebo stejné výsledky hospodaření, než očekávali počátkem roku v době hrozby cel nastupující americké administrativy. Zlepšené hospodaření jich hlásí 30 procent a stejné výsledky jako loni 42 procent, vyplývá z říjnového průzkumu ČSOB Index očekávání firem, kterého se zúčastnilo 400 zástupců podnikatelského sektoru.
Firmy podle průzkumu zatím spatřují oživení české ekonomiky a výhodnější podmínky pro úvěry u bank. Pozitivní roli má i posílení koruny k hlavním světovým měnám. V kategorii firem s obratem nad 40 milionů korun eviduje zlepšení hospodářských výsledků 39 procent dotázaných. Příznivější výsledky předpokládají i dvě třetiny firem z energetického sektoru a optimismus převládl také u nemovitostí. Naopak 51 procent podniků, které působí ve zpracovatelském průmyslu, očekává horší hospodaření, což může souviset s problémy německé ekonomiky a globálního průmyslu.
„Na počátku roku nebyly vyhlídky české ekonomiky úplně růžové. Hlavní obchodní partner Německo prochází složitým obdobím, k tomu se přidala nejistota spojená s celní politikou nové americké administrativy. V průběhu roku se ale kondice ekonomiky Česka stabilizovala a v druhé polovině roku i zvedla. Dostupnost financování je na velmi slušné úrovni a zákazníci začali více utrácet,“ uvedl ředitel firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.
„Já jsem očekával, že v letošním roce vzhledem k tomu, jak to ve světě vypadá, udržíme obrat na úrovni loňska. Faktem je to, že za prvních devět měsíců máme o devět procent vyšší tržby a o 21 procent více zakázek,“ konstatoval Josef Suska, majitel liberecké firmy Hokami CZ, specializující se na elektroniku. Naopak Elton hodinářská bude mít podle ředitelky Renaty Červenák Nývltové horší čísla. „V porovnání s tím, co jsme očekávali, jsme pod plánem,“ uvedla.
Podle firem a podnikatelů se na příznivém vývoji kladně podepsala situace v české ekonomice, pokles úrokových sazeb a výhodnější kurzy koruny k euru a dolaru. Naopak málo spokojené jsou firmy i podnikatelé s kvótami pro přijímání zahraničních pracovníků.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist