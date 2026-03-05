Jedna z nevýhod demokracie spočívá v tom, že je vláda zodpovědná jen za těch několik let průběhu svého vládnutí, nikoliv za jeho dopady na budoucnost. Vládní rozhodování nemá žádné pořádné externí důvody, proč dělat dlouhodobé kroky. Proč budovat dálnice, školy nebo nemocnice, když se postaví až za pět let a stříhat pásku bude až váš oponent? Proč pracně zasévat, když bude plody vaší práce sklízet někdo jiný? A proč se naopak nezadlužovat, když splácet bude ten po vás?
Když v roce 2009 vznikal NERV, byli jsme plní nápadů. Konečně je zde nějaká dlouhodobější korektiva, říkali jsme si jako zakládající členové skupiny, která může svobodně a odborně myslet dlouhodobě, ekonomicky a hlavně: apoliticky. Jenže role NERV s každým novým premiérem upadala. Přinejmenším prvních pět šest vlád, kdy jsem byl jeho členem. Stále více a více nám v národě chybí odbornost a dlouhodobost.
