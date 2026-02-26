Ekonomie v klasickém smyslu liberalismu přišla s novinkou: dobrovolná spolupráce je nejlepší cesta nejen k bohatství národů, ale i ke spokojené společnosti. Je lepší než násilí, lepší než řád a plán vytvářený jedním (jakkoliv osvíceným) panovníkem. Už v tomto je cítit podstatný krok, který liberalismus učinil směrem k laskavější společnosti. Nebudeme se do ničeho nutit, každý ať je svobodný a jde tam, kam jej duch táhne.

Motor ekonomie byl postaven na svobodě všech lidí – nejen tohoto jednoho nebo několika panovníků na vrcholu společenské a mocenské hierarchie. Časem se tomuto začalo říkat egoismus, ale mohli bychom též použít laskavější slovo: sebeláska.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak dobrovolná spolupráce ovlivnila ekonomický růst Západu.
  • Proč svoboda volby funguje lépe než centralizované plánování.
  • Jak se změnila role panovníka a demokratizoval se duch společnosti.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.