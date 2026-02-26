Ekonomie v klasickém smyslu liberalismu přišla s novinkou: dobrovolná spolupráce je nejlepší cesta nejen k bohatství národů, ale i ke spokojené společnosti. Je lepší než násilí, lepší než řád a plán vytvářený jedním (jakkoliv osvíceným) panovníkem. Už v tomto je cítit podstatný krok, který liberalismus učinil směrem k laskavější společnosti. Nebudeme se do ničeho nutit, každý ať je svobodný a jde tam, kam jej duch táhne.
Motor ekonomie byl postaven na svobodě všech lidí – nejen tohoto jednoho nebo několika panovníků na vrcholu společenské a mocenské hierarchie. Časem se tomuto začalo říkat egoismus, ale mohli bychom též použít laskavější slovo: sebeláska.
Co se dočtete dál
- Jak dobrovolná spolupráce ovlivnila ekonomický růst Západu.
- Proč svoboda volby funguje lépe než centralizované plánování.
- Jak se změnila role panovníka a demokratizoval se duch společnosti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.