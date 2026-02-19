Snad nejradikálnějším způsobem, jak se dívat na nás, lidské bytosti, vyčnívající z kontextu ostatního stvoření, je, že jsme živočichové posedlí duchem. Stále nás něco tahá, co nemá s přežitím, instinktem a mnohdy ani s racionalitou nic moc společného. Nerozumíme sami sobě, jsme sami sobě záhadou, neustále se trápíme tím, zda jsme tím, kým máme být – což je něco, čím zřejmě zvířata netrpí.

Nikde nenajdeme spočinutí, hýbe s námi i něco jiného než biotické důvody. Neužitečné ideály, neužitečné umění… Jsme jediný druh, který se neustále ptá po smyslu. Nebo, řečeno z materialistického pohledu, halucinujeme smysl. Vždyť jsme přece oživlé kamení, zbytky hvězdného prachu, který píše básně, touží po pravdě, po poznání sama sebe – a po smyslu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak abstraktní systémy vznikají a proč vydrží déle než materiální stavby.
  • Proč lidé věří v peníze a další smyšlené hodnoty natolik, že kvůli nim riskují život.
  • Jak schopnost vytvářet kolektivní fikce umožnila masovou spolupráci Homo sapiens.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.