Podobně jako u Franze Kafky či Milana Kundery (a většiny existencionalistů) je i u Václava Havla klíčovým tématem absurdita. Ale na rozdíl od Kafky nebo Kundery, pro které je absurdita jakousi existenciální konečnou, nalézá Havel v absurditě trampolínu ke smyslu. Absurdita totiž implikuje smysl. A na tomto poznání staví svoji filozofii smyslu.

Havel se tak stává vzácným myslitelem, který věří ve smysl věcí: vesmír má smysl, Evropa má smysl, váš život má smysl, dobro má smysl. Smysl a (s)vědomí tohoto smyslu nadřazuje nad politiku.

  • Jak Havel definuje vztah mezi absurditou a smyslem.
  • Jakou roli má identita „já = já“ v jeho filozofii.
  • V čem se Havel liší od Kafky, Kundery a dalších existencialistů.
