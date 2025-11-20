Podobně jako u Franze Kafky či Milana Kundery (a většiny existencionalistů) je i u Václava Havla klíčovým tématem absurdita. Ale na rozdíl od Kafky nebo Kundery, pro které je absurdita jakousi existenciální konečnou, nalézá Havel v absurditě trampolínu ke smyslu. Absurdita totiž implikuje smysl. A na tomto poznání staví svoji filozofii smyslu.
Havel se tak stává vzácným myslitelem, který věří ve smysl věcí: vesmír má smysl, Evropa má smysl, váš život má smysl, dobro má smysl. Smysl a (s)vědomí tohoto smyslu nadřazuje nad politiku.
Co se dočtete dál
- Jak Havel definuje vztah mezi absurditou a smyslem.
- Jakou roli má identita „já = já“ v jeho filozofii.
- V čem se Havel liší od Kafky, Kundery a dalších existencialistů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.