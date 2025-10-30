Necítíte se občas sami sebou? To se tak člověku občas stává. Kocovina, absurdní mítink, výčitky svědomí i vědomí… Člověk se „necítí ve své kůži“, není sám sebou při debatě s člověkem, který se s vámi míjí, nebo když se dostane do situace, která je vám nepříjemná tak, že vás „vykolejí“. Člověk je „mimo“, když něčemu nerozumí, nebo se neorientuje, či se rovnou ztratí. Občas se člověk ztratí i sám sobě a „neví, kdo je“. Zkrátka „nebýt sám sebou“ je celkem častá lidská zkušenost, kterou zažívá každý z nás.
No a otázka, která se ihned nabízí, zní: Kdy se cítíte sami sebou?
Co se dočtete dál
- Kdy a v jakých situacích se lidé nejčastěji necítí sami sebou.
- Jakou roli hrají krize a selhání v návratu k vlastní identitě.
- Jak funguje metafora já = já a proč není automatická.
