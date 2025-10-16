Možná naše zklamání z revoluce pramení z toho, že jsme očekávali revoluci existenciální. Revoluci obrácení, v duchovně-filozofickém i prakticky osobním stavu. My měli sny, my měli naději, nám byly dveře světa otevřeny dokořán, my měli svobodu veřejného myšlení, psaní, natáčení, studia. Přijeli nám sem zahrát Rolling Stones. Až v tom momentu jsme uvěřili, že jsme opravdu svobodní. My vzešli z posmutnělého, chudého, zdeptaného vězení, kde jsme si sami vraždili své vlastní lidi jako politické vězně.
My nebyli jen chudí v materiálním slova smyslu (jak jsme žárlili na Západ!), my byli chudí i na duchu. Vždyť nás donutili se na to dívat, a co bylo ještě horší, donutili nás udělat si to nám samotným: donutili nás zakazovat své vlastní autory, hry, básníky. A věznit je.
Co se dočtete dál
- Proč mnozí vnímají sametovou revoluci jako zklamání.
- Jak Havel definoval a očekával revoluci existenciální.
- Proč přechod politického a ekonomického systému nevede automaticky k transformaci smyslu života.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.