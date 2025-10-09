V životě je velikou otázkou, jak dopadne náraz parciálních nápadů na tvrdou půdu reality. Dojmy, které člověk posbírá jako laik sledující věci z dálky, mají zcela jiný charakter než věc samotná. Pocity jsou jedna věc (zcela jistě v mnohém užitečná), racionalita a realita je věc druhá.
To, že naše země mění směr, je nabíledni, byť strany současné vládní koalice získaly více procent (43,56 %) než ANO (34,51 %), strana, která vyhrála ve volbách. Na to bychom neměli zapomínat. A je to celkem pozoruhodné, protože odstupující vláda vydržela nejen čtyři roky, ale čtyři velice složité roky.
Co se dočtete dál
- Jak se změní směřování země směrem k EU a NATO.
- Jak bude nová vláda respektovat a chránit svobodu médií a nezávislých institucí.
- Jakou roli budou hrát prezident a Senát při hlídání demokracie.
