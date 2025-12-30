Nová koalice složená z ANO, SPD a Motoristů sobě chce zrušit dosavadní služební zákon. Zástupci všech tří koaličních stran krátce po Vánocích do sněmovny poslali návrh zcela nové normy, která má zásadně změnit způsob fungování úředníků v Česku. Kritici se obávají, že úředníci přijdou o ochranu před politickým tlakem.

Za návrhem zákona o státních zaměstnancích, který usnadní propouštění a nabírání úředníků, stojí skupina čtyř koaličních poslanců – Radek Vondráček a Zuzana Ožanová za ANO, Renata Vesecká za Motoristy a předseda Svobodných Libor Vondráček, který byl do sněmovny zvolen za SPD.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.