Propustíme úředníky, ušetříme, chceme malý stát. Mantra, se kterou přichází každá vláda, kabinet Andreje Babiše nevyjímaje. Ve chvíli, kdy ale dojde na „lámání chleba“, tedy na vyjednávání o platech státních zaměstnanců, se každá vláda ocitne v pasti.
Na jedné straně je tu rozpočet, který je deficitní. Výdaje na platy státních zaměstnanců jsou podstatnou složkou celkových výdajů a při vyjednávání je znát boj o každou korunu. Navíc vedle státních zaměstnanců jsou tu ještě ti veřejní, kteří jsou placeni z rozpočtů krajů, měst a obcí, a v jejich případě jde často o boj mezi vládou a municipalitami o to, kdo je nakonec zaplatí. Letos tak mají kraje platit nepedagogické pracovníky, což rozporovaly s poukazem na nedostatek peněz. Ovšem na rozdíl od státního jsou veřejné rozpočty v přebytku.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí vyjednávání o platech?
- Kdo má dostat nejvíc?
- Co připustí realita státního rozpočtu?
