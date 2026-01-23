Vyjednávání o platech ve státní správě skončilo. Odboráři odcházeli navýsost spokojeni. Předseda ČMKOS Josef Středula pěl takřka chvalozpěvy na vládu Andreje Babiše. „Po dlouhé době, po čtyřech letech jsme měli skutečný dialog.“
Zjevně úplně zapomněl na „férovou dohodu, která může obě strany těšit“ při vyjednáváních o platech s kabinetem Petra Fialy.
Co se dočtete dál
- Jak se zvýší platy státních zaměstnanců?
- Jaký bude mít dopad na rozpočet?
- Jaký se dá očekávat vývoj v dalších letech?
