Ministerstvo financí v pondělí vydalo materiál, ze kterého vyplývá navýšení daňových příjmů v letošním roce asi o 14 miliard korun. HDP by měl namísto 2,2 procenta, se kterými počítalo v listopadu, letos vzrůst o 2,4 procenta. Zpráva, která je přípravou pro vydání makroekonomického odhadu, je určená Výboru pro rozpočtové prognózy, který má určit, zda je navýšení příjmů reálné. To by mohlo pomoci ministryni financí Aleně Schillerové, která opakovaně uvedla, že na vylepšenou prognózu spoléhá při sestavování státního rozpočtu na letošní rok. Ten chce předložit vládě ke schválení v pondělí 26. ledna.
Co se dočtete dál
- Kolik vynese vylepšená predikce.
- Kde chybí další miliardy.
- Co na to říkají experti.
