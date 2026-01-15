Z přípravy rozpočtu na letošní rok začíná být napínavý příběh. Na jeho konci má být rozuzlení otázky, zda se podaří sestavit plán státního financování v souladu s pravidly o rozpočtové odpovědnosti, nebo zda se vláda vydá cestou porušení zákona. Národní rozpočtová rada, která dohlíží na dodržování fiskálních pravidel, říká, že vláda s největší pravděpodobností zákon poruší. Podle ekonomů jí za to však žádné sankce nehrozí.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) hodlá předložit vládě návrh státního rozpočtu na letošní rok 26. ledna. Už dopředu však avizovala, že navrhne vyšší schodek, něž jaký předložil její předchůdce Zbyněk Stanjura (ODS). Jím navržený deficit 237 miliard korun je přitom na hraně pravidel o rozpočtové odpovědnosti. „Máme za téměř jisté, že návrh státního rozpočtu bude v rozporu s existujícími pravidly a zákonem,“ uvedl předseda rady Mojmír Hampl.
Co se dočtete dál
- Proč podle radních vláda poruší zákon.
- Na co spoléhá ministryně financí Alena Schillerová.
- Co na to říkají ekonomové.
