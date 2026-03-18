Od prezidenta se oprávněně požaduje, aby nebyl pouhým politikem, ale vystupoval jako státník. Petr Pavel tomuto požadavku tentokrát nedostál. Rozhodl se nechat projít státní rozpočet s ostudně nízkými výdaji na obranu. Politicky je to od něj pochopitelné, ale státnické to v žádném případě není.
Babišova vláda osekala, navzdory rostoucím bezpečnostním hrozbám, armádní výdaje až na kost. Pouhých 1,7 procenta HDP, které chce na obranu vydat, už není v rámci NATO jen konvenční černé pasažérství. To je už provokace. Černý pasažér se nejen veze, ale platícím se nahlas směje.
Co se dočtete dál
- Proč se politicky dá pochopit, že Petr Pavel nechal rozpočet projít.
- Proč ho přesto měl vetovat.
- Kde končí role pouhého politika a začíná oblast státnictví.
