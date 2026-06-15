Vláda rozhodla o faktickém zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Od příštího roku nemají být tato média financována koncesionářskými poplatky, ale ze státního rozpočtu. Zároveň je obrala o část peněz. Česká televize má dostat o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 400 milionů. Vládní většina má samozřejmě na změny plné právo. Ovšem nemůže požadovat, aby jí někdo věřil pohádku o tom, že záměrem jsou jen úspory a že ve skutečnosti nechce média veřejné služby ovládnout.
Kromě příkladů ze zemí, které nám jsou kulturně blízké (Slovensko, Maďarsko) a kde to s veřejnoprávními médii dopadlo nedobře, o tom svědčí celá kolekce polopravd a manipulací, kterých se vláda při operaci „rušení poplatků“ dopouští. Proberme ji v šesti bodech.
1. „Slíbili jsme to voličům.“ Jak kdo. Když se podíváme do programů stran tříčlenné vládní koalice, zrušení poplatků a převod pod státní rozpočet slibovaly jen dvě strany – ANO a SPD. Motoristé naopak realisticky konstatovali, že zrušení poplatků je faktické zestátnění a že něco takového nedopustí. Současný ministr kultury Oto Klempíř dokonce prohlašoval, že veřejnoprávní média jsou „svatý grál“, na který se nemá sahat. Minimálně Motoristé tedy dělají něco úplně jiného, než voličům slibovali.
2. „Většina to chce.“
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