Švédsko po letech směřování k bezhotovostní společnosti mění přístup. Nejprve země vyzvala obyvatele, aby měli doma hotovost pro případ mimořádných situací. Nyní chce vláda nařídit, aby obchody s potravinami a lékárny přijímaly hotovost, napsala agentura AFP.
Ve Švédsku se přitom hotovost používá jen minimálně, řada Švédů se bankovek nedotkla už roky a mnoho restaurací, obchodů i služeb vůbec hotovost nepřijímá. Většina plateb se tam uskutečňuje kartou nebo přes mobilní aplikace. Řada bankovních poboček navíc už nenabízí vklady ani výběry hotovosti a klienty odkazuje na online služby.
Na začátku měsíce švédská centrální banka doporučila, aby měl každý dospělý doma alespoň 1000 švédských korun (2300 korun) na pokrytí týdenních základních výdajů. Zároveň doporučila obyvatelům, aby měli k dispozici více platebních metod, vedle hotovosti také platební karty a mobilní platby, pro případ dočasných výpadků, krizí nebo v krajním případě i války.
Ve středu vláda předložila parlamentu návrh zákona, který by vyžadoval, aby potravinářské obchody a lékárny přijímaly hotovost. Návrh zákona také vyžaduje, aby banky umožnily zákazníkům vkládat hotovost a aby obchody a firmy měly přístup ke službám pro vkládání svých denních tržeb v hotovosti.
