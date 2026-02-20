Evropa je málo sebevědomá a v zajetí národních zájmů, i když by mohla vyvíjet a vyrábět špičkové technologie, které by jí zajistily bezpečnost a odolnost. Jinak se nedá shrnout aktuálně probíhající debata o bojovém letounu nové generace, který by měli Evropané vyvíjet, aby do budoucna omezili svoji závislost na Spojených státech a Číně.

Na stole jsou dva rozjeté projekty a několik dalších se noří v závěsu. Jsou to komplikované a velmi drahé záležitosti s nejistým výsledkem.

Co se dočtete dál

  • Proč možná skončí francouzsko-německý projekt FCAS.
  • Co je největší problém komplikovaných projektů.
  • Mohou Evropané hacknout F-35?
