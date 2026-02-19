Na světě existují tři firmy, které vyrábějí laserovou zbraň o výkonu 100 kilowattů, která je schopná sestřelit dron. Jedna z nich sídlí v USA, té ale tamní zákony zakazují  vývoz zbraní s výkonem vyšším než 50 kilowattů. Druhá je v Izraeli a třetí – EOS – je v Austrálii a právě se chystá přesídlit do Evropy. Tam totiž vidí nejperspektivnější trh kvůli zvyšování výdajů na zbrojení. A těšit se z toho mohou i investoři, protože hodnota jejích akcií stoupla za poslední rok o více než 600 procent. Vyloučen totiž není ani vstup společnosti na některou z evropských burz.

„Evropský trh zažívá nevídaný boom, růst výdajů na obranu bude trvat nejméně sedm až deset let a chceme z něj těžit,“ říká v rozhovoru s HN Andreas Schwer, ředitel EOS. Ten v poslední době většinu svého času tráví v letadlech a hotelích po celém světě – zájem o nové technologie, které jsou schopné detekovat a sestřelovat drony, je totiž při pohledu na ukrajinské bojiště enormní.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč australská firma přesídlí do Evropy
  • Jakou roli mají laserové zbraně v obraně proti dronům
  • Jak rychle se rozbíhá výroba
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se