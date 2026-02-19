Na světě existují tři firmy, které vyrábějí laserovou zbraň o výkonu 100 kilowattů, která je schopná sestřelit dron. Jedna z nich sídlí v USA, té ale tamní zákony zakazují vývoz zbraní s výkonem vyšším než 50 kilowattů. Druhá je v Izraeli a třetí – EOS – je v Austrálii a právě se chystá přesídlit do Evropy. Tam totiž vidí nejperspektivnější trh kvůli zvyšování výdajů na zbrojení. A těšit se z toho mohou i investoři, protože hodnota jejích akcií stoupla za poslední rok o více než 600 procent. Vyloučen totiž není ani vstup společnosti na některou z evropských burz.
„Evropský trh zažívá nevídaný boom, růst výdajů na obranu bude trvat nejméně sedm až deset let a chceme z něj těžit,“ říká v rozhovoru s HN Andreas Schwer, ředitel EOS. Ten v poslední době většinu svého času tráví v letadlech a hotelích po celém světě – zájem o nové technologie, které jsou schopné detekovat a sestřelovat drony, je totiž při pohledu na ukrajinské bojiště enormní.
Co se dočtete dál
- Proč australská firma přesídlí do Evropy
- Jakou roli mají laserové zbraně v obraně proti dronům
- Jak rychle se rozbíhá výroba
