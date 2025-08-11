Roje ruských dronů útočící převážně na civilní cíle na Ukrajině jsou černou můrou nejen ukrajinských obránců, ale i plánovačů členských zemí NATO. Ty počítají s tím, že Rusko se pokusí do několika let od uzavření míru na Ukrajině zaútočit na některou členskou zemi aliance, aby Kreml otestoval politickou vůli ke společné obraně.
Při pohledu na ukrajinské bojiště si Evropané uvědomují, že zanedbali protivzdušnou obranu a na novinku v podobě dronů už nejsou připraveni vůbec. Jejich sestřelování drahými raketami není ekonomické, Rusové se také úspěšně učí obcházet rušičky. Ekonomickou zbraní pro likvidaci velkého počtu útočících dronů by se tak mohly stát laserové zbraně, které se vyvíjejí v řadě států. Australské firmě EOS se nyní podařilo uzavřít první kontrakt na dodávku zatím nejsilnější komerčně nabízené laserové zbraně proti dronům – kupcem je členský stát NATO, který je zároveň členem EU.
Co se dočtete dál
- Jak funguje laserová zbraň proti dronům.
- Jak se prosazuje v armádách.
- Jak posílily akcie výrobce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.