Poté co v Haagu ve středu lehce před pátou hodinou odpolední skončila tisková konference amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho kolona zamířila na letiště, zavládlo v celé Evropě téměř euforické uvolnění. Trump o Evropanech hovořil jako přátelích, pochválil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jak hrdinsky bojuje, a dosažený výsledek summitu – tedy slib dávat do deseti let pět procent HDP na obranu – si připsal jako osobní úspěch.

A nepochybně má pravdu. Demokratická Evropa jako celek by se nikdy nebyla schopna k něčemu takovému dokopat. Už jen proto, že pocit ohrožení z případné ruské agrese slábne s tím, jak se zvětšuje vzdálenost hlavního města příslušné země od ruských hranic. Teď je ovšem jasné, že na Ameriku se Evropa může a bude spoléhat čím dál méně. V tom nám všem Trump dal – a nepochybně ještě dá – lekci, na kterou nelze zapomenout.

