Polská armáda začne na začátku příštího roku přebírat první ze zhruba dvou desítek zařízení od české firmy URC Systems, která pomohou bránit východní hranici před ruskou dronovou hrozbou. Odborně se jim říká systémy elektromagnetického boje, lidově rušičky, a je o ně nyní velký zájem jak mezi armádami NATO, tak i firmami, které patří do kritické infrastruktury států EU.
„S tím, jak se zrychluje vývoj dronů a klesá cena senzorů a modulů do nich, tak musíme i my zrychlovat vývoj našich zařízení. V tuto chvíli se nám podařilo najít za cenu velkých nákladů cestu s pomocí umělé inteligence, na které budeme stavět další vývoj,“ říká v rozhovoru s HN Václav Řehoř, ředitel URC Systems.
Co se dočtete dál
- Jak probíhá vývoj moderních rušiček dronů.
- Proč je potřeba zrychlit vojenské nákupy i inovace.
- Podle jakého principu by měli manažeři firem a kritické infrastruktury uvažovat o protidronové ochraně.
